Così aiutiamo i bambini disabili in Siria

Si calcola che in Siria siano più di due milioni e mezzo le persone che hanno qualche forma di disabilità e che non riescano ad essere adeguatamente assistite a causa del conflitto. E almeno un terzo di loro ha meno di 18 anni. Noor è una ragazza di 24 anni affetta da paralisi celebrale. Durante il travaglio la madre ha avuto dei problemi e quando Noor è finalmente venuta al mondo ha sofferto di ipossia. A Lattakia, la sua città natale in Siria, non era stata seguita adeguatamente e, per questo, la sua disabilità intellettuale la rendeva poco reattiva agli stimoli.

Terre des Hommes per i bambini in Siria

2 milioni e mezzo di persone con bisogni speciali in Siria

1 milione e mezzo le persone ferite nel conflitto