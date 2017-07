Siria, la guerra spegne l’83 per cento delle luci

Quattro anni dall'inizio del conflitto, immagini dal satellite rivelano che l'83 per cento delle luci notturne in Siria si sono spente negli ultimi quattro anni. Dato messo in evidenzia dalla coalizione #WithSyria, che unisce più di 130 organizzazioni ed individui che, senza prendere parti nel conflitto, dichiarano la loro solidarietà con il popolo siriano. Attraverso una petizione online, la coalizione esorta i potenti del mondo perché incrementino gli aiuti umanitari in Siria e facciano sì che gli attacchi sui civili vengano cessati, lavorando per raggiungere una soluzione politica al conflitto. Le immagini satellitari dei livelli di illuminazione notturna dal marzo del 2011, cioè dall’inizio del conflitto, sono state raccolte ed analizzate dal Dottor Xi Li dell’Università di Wuhan, in Cina. “Scattate 500 miglia sopra la Terra, queste immagini ci aiutano a capire la sofferenza e la paura che vivono i siriani mentre assistono alla distruzione del proprio paese”. Così spiega il suo progetto. Ad Aleppo si sono spente il 97 per cento delle luci rispetto a quattro anni fa. Secondo la ricerca del Dottor Xi, la perdita di illuminazione notturna è direttamente correlata al numero di rifugiati interni in ogni provincia. L’assenza di luce segnala non solo la mancanza di persone e d’infrastruttura. Dimostra anche le condizioni difficili in cui vivono ora i siriani, come illustra il video “Afraid of the Dark”, realizzato dall’Agenzia Don’t Panic.