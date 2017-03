La tregua raggiunta in Siria alla fine del 2016 - già parziale e precaria - rischia di diventare presto un ricordo. Da due giorni infatti si combatte nuovamente nei sobborghi di Damasco: i ribelli e il gruppo jihadista Fronte Fateh al-Cham hanno attaccato una prima volta nella giornata di domenica 19 marzo, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti dell’uomo. Il tutto mentre a Ginevra i rappresentanti del governo di Bashar al-Assad e dell’opposizione armata si ritrovano ancora seduti attorno al tavolo dei negoziati “di pace”.

Clashes reported in eastern Damascus after rebel groups launch surprise attack on regime forces, state media says. https://t.co/gw3U6PvvDO pic.twitter.com/c8uxAZQzlz