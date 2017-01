La tregua in Siria a rischio. I ribelli abbandonano i colloqui di pace

La tregua in Siria sembra già vacillare. Circa dieci gruppi di ribelli hanno annunciato nella giornata di lunedì 2 gennaio la sospensione di tutti colloqui preparatori in vista dei negoziati di pace che si dovrebbero tenere alla fine del mese ad Astana, in Kazakistan. Ciò in risposta alle “numerose violazioni” della tregua in vigore da cinque giorni nella nazione mediorientale, perpetrate dall’esercito governativo.

Bombardamenti aerei nei pressi di Damasco

#Breaking || #Syria#FSA Statement about failing #ceasefire due to constant regime violations & failure of guarantors to force compliance pic.twitter.com/9eBmvsJF6d — FSA News (@FSAPlatform) 2 gennaio 2017

La tregua in Siria “rischia di crollare”

Venticinque jihadisti uccisi in un raid