Smartphoners, l’app che premia chi non usa il cellulare mentre guida

Il cellulare alla guida? Sappiamo tutti che non va usato, ma a volte non si resiste alla tentazione di rispondere a una chiamata o a un messaggio. Molti giovani (uno su dieci) ammettono addirittura di scattarsi selfie mentre sono al volante. E le distrazioni in auto causate dal telefono sono la prima causa di morte su strada e di invalidità tra i giovani. Quarantamila gli incidenti registrati ogni anno in Italia come conseguenza dell'uso del cellulare, 48.524 le infrazioni commesse nel 2015 (in aumento del 20,9 per cento rispetto all'anno precedente secondo i dati Anas) per il mancato utilizzo di apparecchi a vivavoce o auricolari. Come promuovere allora un comportamento virtuoso e cercare di evitare questi rischi?

Cos'è e come funziona Smartphoners

Cosa si vince con Smartphoners