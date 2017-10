Sodastream insieme a Coop per “The Water Project”

A partire dal 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua, chiunque acquisterà un gasatore Sodastream in vendita in esclusiva nei punti vendita Coop, contribuirà a sostenere il progetto "The Water Project". In particolare è stata realizzata una limited edition con un packaging in carta riciclata: ogni dollaro raccolto dalla vendita di un gasatore sarà sufficiente a sostenere il fabbisogno idrico di una persona in Kenya per circa un anno. Gli italiani sono tra i più grandi consumatori di acqua in bottiglia del pianeta: 200 litri l'anno a testa in media, con una spesa per famiglia che si aggira sui 320 euro, un costo, secondo uno studio dell'università di Ginevra, 500 volte superiore, mediamente a quello dell'acqua di rubinetto, il cui prezzo è di 0, 0008 euro al litro, contro lo 0,40 circa di quella imbottigliata. I risparmi ambientali che si ricavano utilizzando Sodastream sono enormi. II processo di imbottigliamento e trasporto dell'acqua confezionata causa un elevato costo ambientale: 200 litri d'acqua che viaggiano per 200 km producono emissioni almeno pari a 20 kg di CO2. L'utilizzo del gasatore Sodastream, con bottiglie riutilizzabili riduce il consumo del petrolio per produzione e trasporti pari al 79% e delle emissioni di gas serra dell'85%. I 200 mila gasatori Sodastream venduti in due anni, hanno fatto risparmiare all'ambiente lo smaltimento di 40 milioni di bottiglie, pari a: • 1.200 tonnellate di PET non prodotto, • 3000 TIR non impiegati per il trasporto dell'acqua • 2.400 tonnellate di anidride carbonica non immessa in atmosfera, • 2.000 tonnellate di monossido di carbonio • 2.400 tonnellate di petrolio