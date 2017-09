Soldi alle rinnovabili: +300%. Parola di Banca Europea Investimenti

"L'anno scorso abbiamo prestato più di 2 miliardi di euro per le energie rinnovabili, - afferma Knowles - una somma che ha rappresentato circa un quarto dei nostri prestiti complessivi nel settore dell'energia. Questi 2 miliardi di euro hanno segnato un incremento del 300% rispetto all'anno 2006". In termini relativi, a quanto ammontano gli investimenti in rinnovabili nel 2007? Due miliardi di euro su 8 nel settore energetico. Due miliardi su 48 in totale. Se confrontato con gli investimenti in rinnovabili di altre istituzioni, pubbliche e private, è molto. Su quale fonte avete investito maggiormente? Senza dubbio il vento, che è la tecnologia più matura tra le fonti rinnovabili. Nel 2006 l'eolico ha rappresentato circa il 70% dei 500 milioni di euro che abbiamo prestato per le rinnovabili. La tendenza è cambiata nell'ultimo anno e mezzo? Adesso i nostri prestiti sono piuttosto diversificati. La percentuale di eolico è scesa al 30-40% del totale per le rinnovabili. E i prestiti multi-settore sono saliti più o meno allo stesso livello. Inoltre abbiamo concesso alcuni finanziamenti per l?energia geotermica, i biocarburanti e l'energia idrica. Ci può dare qualche esempio dei progetti che avete finanziato? Siamo particolarmente fieri della centrale eolica di Alto Minho in Portogallo, perché è stata la prima che abbiamo finanziato. Altri progetti di cui andiamo fieri sono nel campo del solare termodinamico, che è una nuova tecnologia, diversa dal fotovoltaico. L'Italia è attiva sul fronte delle fonti rinnovabili? Stiamo lavorando molto in Italia, anche se è un mercato difficile. Diciamo che mercati diversi vanno a velocità diverse. E che strumenti come il sistema di incentivi o i permessi di pianificazione, che stimolano queste industrie, possono talvolta condizionare la velocità di un mercato. In genere l'Italia non è stata attiva come Spagna, Germania, Danimarca e Portogallo. Ma sta iniziando a svilupparsi. Al momento stiamo parlando con diversi promotori italiani per quanto riguarda progetti nel campo dell?eolico e del solare. Finora abbiamo coinvolto i grandi operatori, ma in futuro ci piacerebbe diversificare un po' e sostenere alcuni piccoli attori. Cosa accadrà nei prossimi anni? Mi sta chiedendo se aumenterà il nostro volume di investimenti per le rinnovabili? Senza dubbio, ne sono piuttosto sicuro. Per due ragioni. In primo luogo è una delle nostre priorità. Inoltre l'economia diventerà più forte e stanno maturando nuove tecnologie come la cattura e lo stoccaggio della CO2, il solare termodinamico e la seconda generazione di biocarburanti, che ci permetteranno di evitare i conflitti tra cibo e carburante. Gianluca Cazzaniga