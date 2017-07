Solo in Libano ci sono oltre un milione di rifugiati siriani

In Libano ci sono oltre un milione di rifugiati siriani (su un totale di poco meno di 4,5 milioni di abitanti) in fuga dal conflitto civile in corso in Siria da oltre tre anni. L'anniversario è il 15 marzo. Lo ha detto il 3 aprile l’alto rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati Antonio Guterres secondo il quale si tratta di “un record disastroso, aggravato dal fatto che le risorse si stanno esaurendo rapidamente e le comunità che li ospitano sono vicine al punto di rottura”.

Il video è stato realizzato dall'artista britannico Banksy e caricato il 12 marzo su Youtube per il terzo anno di guerra civile in Siria