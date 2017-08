Le sonde Voyager compiono 40 anni: cosa sono e cos’hanno fatto per noi

40 anni (a girovagare tra i pianeti) e non sentirli: il 20 agosto si è celebrato il quarantesimo anniversario del lancio della prima delle due sonde Voyager, forse tra le più note al grande pubblico anche per le numerose immagini che hanno regalato dei pianeti a noi più vicini, ma le candeline saranno ufficialmente spente il prossimo 5 settembre, quandosono previsti i festeggiamenti ufficiali a Washington al National Air and Space Museum. La Voyager 2 fu infatti lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1977; la sonda Voyager 1, invece, ha abbandonato il suolo terrestre solo poco più di due settimane dopo, il 5 settembre dello stesso anno. Da allora le due sonde hanno continuato a viaggiare nello spazio e a trasmettere dati, ininterrottamente, per 40 anni. E pensare che la loro missione, secondo le previsioni degli scienziati della Nasa, l'ente spaziale statunitense, sarebbe dovuta durare solo quattro anni.

I dati: cosa ci hanno "raccontato" le sonde Voyager

Contatti alieni?