Sotto la Sirenetta solo buone intenzioni…

Il cosiddetto "Accordo di Copenhagen" non introduce misure vincolanti e sancisce solo il principio di mantenere il surriscaldamento della Terra sotto i 2 centigradi negli anni a venire. Oltre a ribadire l'impegno dei Paesi ricchi, che si sono impegnati a offrire fondi ai Paesi emergenti, per aiutarli ad adattarsi ai cambiamenti climatici: circa 20 miliardi di euro fino al 2012. Più altri 70 miliardi di euro circa all'anno dal 2012 al 2020.



Il rilancio politico di un accordo globale sul clima sarà affidato a una conferenza prevista a dicembre a Città del Messico. Per preparare quest'appuntamento, Bonn ospiterà a giugno un nuovo round di negoziati tecnici.



Nel frattempo, si avvicina la prima scadenza per i Paesi che vogliono aderire all'accordo di Copenhagen. Entro fine gennaio sono chiamati a dichiarare alle Nazioni unite i loro impegni di riduzione delle emissioni. Ed è proprio su questo punto che l'Europa è ancora divisa.



A Copenaghen l'Ue ha confermato l'impegno già annunciato da un anno: ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Non solo: ha anche previsto la possibilità di portare tale riduzione al 30 per cento.



Ma ad una condizione: che gli altri maggiori inquinatori del pianeta adottino misure comparabili. Ma Cina e Stati Uniti, ad esempio, non hanno ancora preso impegni sul clima. Quindi cosa intende fare l'Europa?

Non è ancora chiaro. Almeno stando all'ultimo incontro dei ministri europei dell'Ambiente, che si sono riuniti a metà gennaio a Siviglia (Spagna). Alcuni Paesi come Francia, Regno Unito, Germania e Spagna vorrebbero portare fin da subito l'obiettivo europeo al 30 per cento. A prescindere da quello che faranno gli altri grandi inquinatori.



Ma Italia e Polonia non sono d'accordo. Alla fine della riunione il ministro italiano all'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha messo in chiaro una cosa: per ora l'impegno vincolante resta al 20 per cento.