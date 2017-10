Spagna, il parco Coto de Doñana è salvo, il fiume non sarà dragato

Il fiume Guadalquivir non sarà dragato, la ricchissima area umida del Parco Nazionale Doñana è salva, almeno per il momento. Lo ha annunciato il governo spagnolo tramite una relazione inviata all'Unesco nella quale sostiene che non autorizzerà le operazioni di dragaggio del fiume.

Perché si voleva dragare il fiume

Violazione delle norme comunitarie

La soddisfazione del Wwf

La ricchezza del Parco Nazionale di Doñana