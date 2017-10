Spedizione Selvaggia: un viaggio nella sostenibilità

Un progetto di tutela, un'esperienza di vita. Partecipa con la tua azienda ad un progetto ambientale e sociale concreto dall'effetto immediato che permette di tutelare parte del patrimonio naturalistico dell'Amazzonia sostenendo le popolazioni locali e promuovendo un viaggio documentaristico alla scoperta di queste terre incontaminate. LifeGate tutela 560 ettari di foresta nell'Amazzonia brasiliana gravemente minacciata da atti di deforestazione, incendi dolosi, attività di caccia illegale e altre violazioni che mettono a rischio una delle più importanti aree verdi del mondo. Aderendo al progetto qualsiasi realtà ha la possibilità di contribuire alla tutela della foresta sostenendo le attività di mappatura, vigilanza ed educazione ambientale nelle quali sono coinvolte le 27 famiglie della comunità locale Sao Pedro. Oltre al progetto, l'azienda potrà favorire la scoperta di questo paradiso verde promuovendo un viaggio di oltre 1.000 km a stretto contatto con la rigogliosa natura e con le popolazioni locali, per "toccare con mano" le foreste protette da LifeGate in Brasile. È questo il concept dell'iniziativa Spedizione Selvaggia, nata con l'idea di selezionare un fotoreporter capace di osservare di persona e documentare le "nostre" foreste in Amazzonia e il fascino di queste terre incontaminate, a contatto la popolazione locale. La prima edizione di Spedizione Selvaggia si è conclusa con successo nel mese di marzo 2013. Dal contest lanciato sul network LifeGate sono arrivate in pochi giorni più di 400 candidature. Il fotoreporter scelto è stato Francesco Pistilli, un ragazzo trentenne proveniente da Sulmona. Spedizione Selvaggia è stata seguita da migliaia di utenti attraverso gli aggiornamenti quotidiani pubblicati sui social network di LifeGate. Questa iniziativa traduce in modo tangibile la visione di responsabilità sociale ed ambientale che numerose realtà stanno perseguendo, con lo scopo di dare maggiore visibilità e valore alla politica di sostenibilità aziendale. L'iniziativa può anche essere rivolta ai propri stakeholder interni, in particolar modo le filiali e i dipendenti, con l'obiettivo da una parte di comunicare la partecipazione aziendale ad un progetto concreto di sostenibilità, dall'altra di stimolare e motivare il personale. La prima edizione di Spedizione Selvaggia ha ottenuto ottimi riscontri, tra cui questo lungo reportage su 'Casa Naturale' (.pdf, 4,2 MB). Foto: © Francesco Pistilli / LifeGate