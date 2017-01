Spegnete la luce, salviamo il cielo

Pian piano il cielo sta scomparendo, tra non molto poeti e astronomi resteranno disoccupati, nomadi e vagabondi non potranno più "vantare" il loro tetto di splendide luci. La verità è che le stelle si allontanano lentamente dalla nostra portata visiva e "in un futuro prossimo, una nebbia tecnologica potrebbe nascondere completamente la parte di universo in cui ci troviamo", dice Pierantonio Cinzano, astronomo dell'università di Padova. Una delle cause principali dell'inquinamento luminoso, ultima emergenza ambientale, si chiama "sprawl", è stata coniata da esperti americani per riassumere in una parola i danni provocati dall'espansione e dallo sviluppo urbanistico. Basti pensare che alcune aree metropolitane statunitensi si espandono al ritmo di mezzo ettaro l'ora, 800 mila ettari di spazi aperti vengono invasi ogni anno dai nuovi sobborghi. Il conseguente eccesso di luci penalizzerà ulteriormente l'ambiente nel suo insieme. Di fronte alla gravità di uno degli ultimi inquinamenti conosciuti e soprattutto uno dei meno considerati e dibattuti, contro il quale astronomi, astrofili, romantici e associazioni degli amici del cielo si battono per sensibilizzare l'opinione pubblica, il silenzio delle organizzazioni ambientaliste è assai imbarazzante e per questo ancor più colpevole. Eppure, gli effetti negativi dell'inquinamento luminoso incidono in maniera deleteria sull'uomo e sull'ambiente, per non parlare delle ripercussioni sulla vita culturale, artistica e scientifica della società. Nell'uomo i riflessi sono metabolici e psichici, mentre l'ecosistema vede modificato il suo ciclo naturale notte-giorno. Le luci artificiali "ingannano" il ciclo della fotosintesi clorofilliana e sconvolgono l'orientamento visivo degli uccelli migratori. Ogni anno 100 milioni di volatili muoiono a causa delle luci create dall'uomo. L'attuale sfavillante decoro urbano delle nostre città che "spara" i suoi micidiali raggi verso il cielo e la mancanza di una cultura del risparmio energetico trasformeranno presto le nostre notti in lunghi giorni con solo qualche variazione di luce. Abbiamo perso il contatto con il cielo. Riflettiamo un attimo e immaginiamo il mistero notturno della volta celeste di qualche secolo fa, avvolto dal silenzio, dall'aria limpida e dal buio. Impegniamoci da subito e in prima persona per il diritto a un cielo puro. Riprendiamoci le stelle. Maurizio Torretti