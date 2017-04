Spreco di cibo. Nella spazzatura anche milioni di tonnellate di CO2

Dieci milioni di tonnellate di cibo vengono buttate ogni anno nella spazzatura in un paese come la Francia. L’equivalente di sedici miliardi di euro. Ma anche di 15,3 milioni di tonnellate di CO2: quelle che sono state disperse inutilmente nell’atmosfera per produrre generi alimentari che poi finiscono nei cassonetti. A denunciare le cifre, che il quotidiano Le Monde giudica “inedite per le loro dimensioni” è l’Agenzia transalpina per l’ambiente e l’energia (Ademe), in un rapporto pubblicato il 26 maggio.

Cinque volte la CO2 emessa dal traffico aereo nazionale

Una parte dello spreco è “invisibile”

Senza spreco di cibo, nutriremmo il mondo

Immagine di apertura: ©Peter Macdiarmid/Getty Images