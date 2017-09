Stai parlando con me?

I pappagalli non si limitano a ripetere banalmente, parlano, anzi di più, si chiamano per nome. È il sorprendente risultato dello studio di Karl Berg, giovane ornitologo della Cornell University. Il lavoro di Berg, pubblicato su Science, ha dimostrato come all'interno di una colonia di Forpus coelestis ogni individuo ha un verso peculiare che lo identifica. Una sorta di "nome" che viene appreso attraverso la continua ripetizione da parte degli altri componenti del gruppo. Senza voler scadere nell'antropomorfizzazione, il processo di apprendimento ricorda quello di un bambino che impara il proprio nome sentendolo ripetere continuamente all'interno della famiglia. Il nuovo studio dimostra che le capacità espressive dei pappagalli non sono innate e determinate solamente da questioni genetiche ma sono frutto di un costante apprendimento e di un continuo dialogo con gli altri membri della colonia o del nucleo familiare, in maniera analoga alla nostra. Come ha fatto Berg a percepire le minime variazioni presenti nel richiamo di questi uccelli e associarlo ad un'articolata forma di comunicazione? "È impossibile trovare un senso ai loro vocalizzi semplicemente ascoltando - ha raccontato lo studioso - l'unico modo per studiare il loro linguaggio è quello di convertire i loro suoni in uno spettrogramma e analizzarlo al computer per rilevare delle ripetizioni o delle variazioni". Certamente il linguaggio degli uccelli è molto più ampio di quello che noi uomini riusciamo a decifrare, ed è inoltre assai diversificato tra le varie specie. I Forpus coelestis, come molti altri pappagalli usano il loro richiamo in molti modi per comunicare: per mediare litigi all'interno della comunità, per indicare ai compagni aree ricche di cibo o per salutare il partner al ritorno nel nido. "È un po' come quando ritorni a casa e dici amore, sono tornato!" conclude Berg. Sono molte le specie animali che utilizzano un complesso ed elaborato sistema di linguaggio. I cetacei, animali dalla vita sociale ricca e articolata, sono tra i più chiacchieroni. Il Tursiops truncatus, il delfino più comune, può vantare un ricco vocabolario composto da 14 segnali acusticamente differenti. I delfini riescono a comunicare facilmente con i propri simili grazie a squittii e fischi, ma con un'importante specifica: i fischi in genere, nel momento in cui vengono emessi, si rivolgono a tutti gli animali presenti. Quando invece, pur all'interno di un folto gruppo di individui, un delfino decide di comunicare solo con un altro suo simile attraverso uno specifico segnale, gli farà intendere che quel suono è rivolto esclusivamente a lui e a nessun altro. Le orche (Orcinus orca) vivono i piccoli gruppi e ognuno di questi nuclei familiari ha un proprio linguaggio che è unico e viene tramandato di generazione in generazione. Le orche quindi "parlano" in dialetto. E spesso ne parlano più di uno, dal momento che di solito individui appartenenti a gruppi differenti imitano i linguaggi caratteristici di famiglie estranee. Mimare un dialetto diverso dal proprio sarebbe per questi animali un espediente per "avvicinarsi" a una famiglia sconosciuta. Per stipulare con essa nuove alleanze, per accoppiarsi o semplicemente per riferirsi ai suoi membri durante la comunicazione all'interno della propria famiglia. Il linguaggio animale ci riserva probabilmente ancora innumerevoli segreti ed è proprio questo che rende affascinante il lavoro dell'etologo. Celati dietro comportamenti apparentemente irrilevanti e a suoni primitivi, si nascondono in realtà atteggiamenti evoluti e ricchi di significato. Un ulteriore motivo per rispettare e conoscere le creature con le quali dividiamo il pianeta.