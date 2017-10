“State of the World 2003″, rapporto sulla Terra

Partendo dall'analisi del vertice di Johannesburg traspare la coscienza che un'economia sostenibile, ovvero la nostra economia futura, si baserà su una combinazione di sinergie: quella dell'industria, quella dei governi nazionali, delle società civili, delle organizzazioni non governative e dei privati disposti a investire nello sviluppo di economie sane sia per la popolazione che per il pianeta. Propio questa non omogeneità sarà la chiave per indurre grandi cambiamenti positivi all'insegna della sostenibilità. Come ciò avverrà è all'interno del 20° rapporto sul mondo: "State of the World 2003", che analizzando le sfide ambientali e sociali che stiamo affrontando a livello globale (dalla crescita della popolazione, all'inquinamento, al declino ecologico), dimostra come esse siano, seppur enormi, non impossibili da affrontare. Il rapporto è suddiviso in diversi capitoli a seconda delle tematiche affrontate. Tra le più significative ricordiamo quella relativa all'estinzione delle specie animali, quella relativa alla creazione di nuove energie per il futuro e quella che indaga sulla tendenza delle religioni ad interessarsi delle problematiche ambientali e della salute degli uomini. L'estinzione delle specie animali è drammaticamente correlata a quella dei volatili. Infatti, essi sono usati come indicatori del degrado ambientale. Alla base della loro riduzione la perdita degli habitat naturali e le conseguenze delle attività umane. Il fenomeno dimostra come oggi il ritmo di estinzione sia 50 volte superiore al ritmo biologico naturale. Negli ultimi 500 anni sono scomparse 128 specie di uccelli, di queste ben 103 dal 1800. La transizione da un'economia basata sui combustibili fossili a un'economia basata su energie rinnovabili ridurrà significativamente gli impatti negativi verso l'ambiente (causati dall'estrazione, dall'utilizzo e dalla non rinnovabilità di quei combustibili) e porterà a una nuova stabilità politica internazionale. L'energia eolica e quella fotovoltaica sono ormai d'attualità. Dall'utilizzo della prima molte nazioni sono ormai in grado di produrre il 20% del proprio fabbisogno energetico. Le cellule fotovoltaiche ora sono molto più affidabili ed economiche e possono servire milioni di persone nelle areee di sviluppo. L'utilizzo dell'energia solare e di quella eolica è aumentata negli ultimi 5 anni del 25% all'anno. Le religioni avranno un ruolo sempre più dominante, potendo contare su larghi consensi. Molte religioni iniziano a mostrarsi interessate nella "costruzione" di un mondo sostenibile e a tal scopo creano relazioni con i movimenti verdi. Esempi concreti sono gli sforzi dei monaci buddisti in Thailandia per combattere la deforestazione e la campagna del Consiglio mondiale delle chiese protestanti per contrastare l'effetto serra. Tomaso Scotti