State of the World 2006: Cina e India fanno paura

Washington D.C. ? La sensazionale crescita economica di Cina e India rappresenta .. Le scelte che questi paesi compiranno nei prossimi anni potranno condurre il pianeta verso un futuro di crescente instabilità ecologica e politica oppure indicare un percorso di sviluppo basato su tecnologie efficienti e su una migliore gestione delle risorse. Questo è in estrema sintesi ciò che emerge dalle analisi che il Worldwatch Institute presenta nel suo rapporto State of the World 2006.

Il rapporto è appena stato presentato alla stampa mondiale. L?edizione italiana di State of the World 2006, curata come di consueto da Gianfranco Bologna (direttore scientifico di WWF Italia) per Edizioni Ambiente, uscirà a metà marzo.

"La crescita della domanda di energia, cibo e materie prime da parte di 2,5 miliardi di cinesi e indiani sta già provocando effetti a catena in tutto il mondo", sostiene il presidente del Worldwatch Institute, Christopher Flavin. "E i livelli record di consumo negli Stati Uniti e in Europa lasciano poco spazio alla crescita asiatica". La pressione sulle risorse globali che ne consegue è già evidente negli scontri provocati in Indonesia dall'aumento del prezzo del petrolio, nel crescente sfruttamento delle foreste e delle risorse ittiche in Brasile e nella diminuzione di posti di lavoro nell'industria in America centrale.

Il consumo di cereali degli Stati Uniti, rivela il rapporto, supera di tre volte quello della Cina e di cinque volte quello dell'India. Le emissioni di anidride carbonica degli USA sono sei volte quelle della Cina e 20 volte quelle dell'India. Se questi due paesi consumassero risorse e producessero inquinamento ai livelli procapite attuali degli Stati Uniti, sarebbero necessari due pianeti come la Terra solo per sostenere queste due economie.

"In Cina e in India è sempre più diffusa la convinzione che i modelli di crescita economica basati sullo sfruttamento intensivo delle risorse non possano funzionare nel XXI secolo", afferma Flavin. "Già adesso, l'industria cinese del solare, all'avanguardia nel mondo, fornisce acqua calda a 35 milioni di edifici, mentre in India un utilizzo pionieristico del recupero delle acque piovane assicura rifornimenti idrici a decine di migliaia di case. La Cina e l'India sono nella posizione di poter scavalcare le attuali potenze industriali e di assumere, nei prossimi anni, un ruolo di guida per il mondo verso un'energia e un'agricoltura sostenibili."

Nel 2005, la Cina da sola ha consumato il 26% dell'acciaio mondiale, il 32% del riso e il 47% del cemento. Sebbene il consumo procapite di risorse in Cina e in India sia ancora a livelli modesti, l'enorme concentrazione demografica sta proiettando i due paesi ai livelli di Stati Uniti ed Europa in termini di pressione sugli ecosistemi mondiali, pressione che, secondo il rapporto, è destinata a superare di gran lunga quella degli altri paesi.

L'esplosione che nel novembre 2005 ha riversato tonnellate di benzene nel fiume Songhua, nella Cina settentrionale, costringendo la città di Harbin a chiudere per quattro giorni l'acquedotto, è un esempio delle enormi sfide ecologiche che oggi l'Asia deve affrontare. La fuoriuscita di benzene ha provocato le dimissioni della principale autorità del paese in campo ambientale, Xie Zhenhua, che ha firmato la prefazione a State of the World 2006 poco prima del disastro ecologico. Ma Cina e India devono affrontare anche altre difficoltà...

- la Cina dispone solo dell'8% dell'acqua dolce presente sul pianeta, ma deve soddisfare i bisogni del 22% della popolazione mondiale. Si prevede che entro il 2025 in India la domanda idrica nelle città possa raddoppiare e quella nell'industria triplicare.

- Il consumo di petrolio in India è raddoppiato rispetto al 1992, mentre la Cina, che a metà degli anni 90 registrava un consumo prossimo ai livelli di autosufficienza, nel 2004 è diventata il secondo importatore mondiale di petrolio. Oggi, le compagnie petrolifere cinesi e indiane cercano petrolio in altri paesi, come il Sudan o il Venezuela, ed entrambe le nazioni hanno iniziato a sviluppare quelle che sono destinate a diventare due delle più grandi industrie automobilistiche del mondo.

- quelli di Cina e India sono oggi i soli grandi sistemi energetici al mondo dominati dal carbone, dal momento che questo combustibile fornisce due terzi dell'energia in Cina e il 50% in India. Pertanto i due paesi avranno un ruolo centrale negli sforzi futuri tesi a frenare il cambiamento climatico globale: la Cina è già al secondo posto mondiale nell'emissione di anidride carbonica, mentre l'India è al quarto.

- se in Cina il consumo procapite di cereali raddoppiasse raggiungendo i livelli europei, questo paese avrebbe bisogno da solo di quasi il 40% della produzione cerealicola globale. Già oggi, le crescenti importazioni cinesi di cereali, semi di soia e prodotti del legno esercitano una forte pressione sulla biodiversità in Sudamerica e nel Sudest asiatico.

Queste tendenze hanno portato alcuni autorevoli esponenti politici cinesi e indiani a chiedersi se i due paesi stiano percorrendo la strada giusta. Nel volume si riporta un discorso di Zjeng Bijian, in cui il responsabile della riforma economica cinese invoca "un nuovo percorso basato sulla tecnologia, il consumo limitato di risorse naturali, il basso inquinamento ambientale e l'allocazione ottimale delle risorse umane". Nella prefazione a questo libro, Sunita Narain, rappresentante dell' India's Centre for Science and Environment (il Centro indiano per la scienza e l'ambiente) scrive: "Il sud, vale a dire l'India, la Cina e i paesi limitrofi, non ha altra scelta se non quella di ridisegnare il proprio percorso di sviluppo".

Il rapporto rileva che Cina e India stanno già beneficiando dello scambio di idee che coinvolge il sud del mondo, come è avvenuto nel caso dei biocombustibili o dei sistemi di trasporto rapido. Il recente impegno dei due paesi per dare vita a una grande industria dell?energia solare ed eolica potrà rappresentare una base per il lancio di nuove tecnologie accessibili anche ai paesi in via di sviluppo. Tra le iniziative di successo intraprese seguendo nuovi approcci ricordiamo:

- nel 2005 entrambi i paesi si sono impegnati ad accelerare lo sviluppo di nuove fonti energetiche. L'India cercherà di incrementare la quota di energia rinnovabile passando dal 5% al 20-25%, mentre l'ambiziosa legge cinese sulle rinnovabili rappresenta una buona occasione per dare impulso all'energia eolica, ai biocombustibili e ad altre nuove opzioni energetiche.

- Per garantire la mobilità di massa a oltre un miliardo di persone senza distogliere risorse necessarie ad altri bisogni, il ministro cinese delle Infrastrutture ha recentemente proclamato il trasporto pubblico una priorità nazionale e ha promosso lo sviluppo del Bus Rapid Transit (BTR).

- In India, dove il 43% annuo delle precipitazioni piovose e nevose non raggiunge i fiumi e le falde, le Ong hanno sperimentato il water harvesting (raccolta d'acqua), utilizzando tecnologie semplici per raccogliere e conservare l'acqua prima piovana. A Chennai, la quarta città della Cina, circa 70.000 edifici adottano la raccolta d'acqua.

- Nel 2004 la Cina ha introdotto nuovi standard sul consumo di carburante per le auto basati sui limiti europei e molto più severi di quelli degli Stati Uniti. L'impegno della Cina verso il risparmio energetico risulta anche dal fatto che questo paese è al primo posto al mondo nella produzione e nell'installazione di lampadine fluorescenti compatte.

- Negli ultimi anni l'India ha attuato con successo programmi di promozione del biodiesel su piccola scala a 100 villaggi, nella speranza di generare entrate per le comunità rurali depresse e portando al tempo stesso energia alle reti elettriche locali e ai sistemi di irrigazione.

- Nel 2004, nuove leggi hanno dato alle organizzazioni non governative cinesi (Ong) una posizione legale più forte nell'elaborazione delle politiche. Oggi in Cina si registrano oltre 2000 Ong impegnate in campo ambientale, un settore che solo negli anni 90 era ancora allo stato embrionale.

Il rapporto richiama la necessità di una maggiore cooperazione tra Cina, India, Europa e Stati Uniti per sviluppare nuovi sistemi agricoli ed energetici, per massimizzare l'efficienza delle risorse e per accrescere la partecipazione all'elaborazione delle politiche in Cina e in India. Una strada è quella di intensificare gli scambi culturali e professionali. Ma è anche indispensabile che Cina e India entrino a far parte degli organismi internazionali più importanti, come il G-8 e l'International Energy Agency.

"L'emergere di Cina e India è una segnale che dovrebbe rendere consapevoli gli Stati Uniti e il resto del mondo della necessità di un forte impegno per la costruzione di economie sostenibili", conclude il rapporto. "Considerare questo enorme spostamento della geopolitica globale come un'opportunità invece che una minaccia è il modo migliore per garantire un XXI secolo di pace e di stabilità".

State of the World 2006: trend principali.

CINA E INDIA

- L'India ha già la quarta industria mondiale nel campo delle tecnologie per l?energia eolica, mentre Cina e India sono rispettivamente al terzo e quarto posto nella produzione di etanolo. Entrambi i paesi hanno un territorio ricco di fonti diverse di energia rinnovabile in grado di attirare gli investimenti nazionali ed esteri.

- Nel complesso, Stati Uniti, Europa, Giappone, Cina e India sfruttano il 75% della "biocapacità" della Terra, lasciando solo il 25% al resto del mondo.

- In media, il cittadino cinese ha un'impronta ecologica di 1,6 ettari globali, mentre in India l'impronta ecologica procapite è di 0,8 ettari. Per contro, negli Stati Uniti il cittadino medio ha un'impronta pari a 9,7 ettari e tra il 1992 e il 2002 tale impronta è cresciuta del 21%. L'INDUSTRIA GLOBALE DELLA CARNE

- Nel 2004, sono stati prodotti nel mondo circa 258 milioni di tonnellate di carne, il 2% in più rispetto al 2003. La produzione mondiale di carne è cinque volte quella del 1950 e oltre il doppio rispetto ai livelli degli anni 70.

- L'aumento più rapido del consumo di carne si registra nei paesi in via di sviluppo, dove oggi una persona consuma mediamente quasi 30 kg di carne all'anno. Nei paesi industrializzati il consumo procapite è di circa 80 kg l'anno.

- Quello intensivo è ormai il sistema di allevamento in più rapida espansione. Oggi dai sistemi industriali derivano, a livello mondiale, il 74% dei prodotti di origine avicola, del 50% di quelli di origine suina, del 43% della produzione di manzo e del 68% di quella di uova. ECOSISTEMI DI ACQUA DOLCE

- Nel mondo, almeno la metà dei suoli compresi in un terzo dei 106 principali bacini idrografici è stata convertita a usi agricoli o urbano-industriali.

- Per soddisfare il fabbisogno idrico degli 1,7 miliardi di persone che dovrebbero aggiungersi alla popolazione mondiale entro il 2030, occorrerebbero 2040 chilometri cubi d?acqua all?anno, vale a dire 24 volte la portata annua del Nilo. BIOCOMBUSTIBILI

- Nel 2004, etanolo e biodiesel hanno fornito insieme il 2% del carburante utilizzato per i trasporti a livello mondiale. Dal 2000 la produzione globale di etanolo è più che raddoppiata, mentre quella di biodiesel è triplicata. La produzione di petrolio, invece, dal 2000 a oggi è aumentata solo del 7%

- In teoria, il mondo potrebbe produrre biomassa sufficiente a soddisfare completamente la domanda mondiale di carburante per i trasporti prevista per il 2050.

- I principali produttori (Brasile, USA, Unione Europea e Cina) prevedono di raddoppiare la produzione di biocombustibili entro i prossimi 15 anni. NANOTECNOLOGIE

- Si prevede che entro il 2014 il valore dei prodotti che sfruttano le nanotecnologie raggiunga i 2600 miliardi di dollari (il 15% della produzione industriale globale), pari a 10 volte il valore dell'industria biotecnologica ed equivalente alla somma delle industrie dell'informatica e delle telecomunicazioni.

- Più di 720 prodotti contenenti nanoparticelle, senza etichetta e senza controlli, sono disponibili sul mercato e migliaia sono in fase di produzione, mentre restano incerti e imprevedibili gli effetti delle nanoparticelle sulla salute umana e sull'ambiente. LA CIRCOLAZIONE GLOBALE DEL MERCURIO

- La combustione del carbone è responsabile di due terzi delle 2000 tonnellate di emissioni antropogeniche di mercurio che ogni anno vengono rilasciate nell'atmosfera.

- L'80% dell?impiego di mercurio nel mondo avviene nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Asia orientale, che si trova in cima all'elenco con 1032 tonnellate, seguita dall'Asia meridionale con 634 tonnellate. La Cina e l'India continuano a rappresentare da sole quasi il 50% della domanda mondiale di mercurio. I DISASTRI NATURALI

- Nel complesso, nel 2004 le perdite economiche dovute ai disastri naturali sono ammontate a 145 miliardi di dollari, due terzi delle quali attribuite alle manifestazione atmosferiche (uragani, tempeste) e un terzo a eventi geologici, tra cui lo tsunami che ha devastato l'Asia meridionale.

- Nel mondo, una quota sproporzionata di popolazioni povere vive nelle zone esposte ai disastri: i paesi con un basso indice di sviluppo umano registrano il 53% delle vittime delle calamità naturali, anche se ospitano solo l'11% della popolazione mondiale esposta alle catastrofi naturali. COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

- I paesi dell'OCSE forniscono incentivi ai porpri settori agricoli per la somma di 300 miliardi di dollari l'anno, molti dei quali finiscono per incoraggiare l'abuso di sostanze chimiche e la coltivazione di terre poco fertili.

- Alla fine del 2005 entreranno in vigore 300 accordi regionali sul commercio. Questi accordi, quando sono stipulati tra paesi in via di sviluppo contengono poche clausole ambientali o non ne contengono affatto. L?AMBIENTE NELLA SOCIETA' CINESE

- Il decimo Piano Quinquennale cinese è il più "verde" della storia, dato che prevede uno stanziamento di 85 miliardi di dollari per gli obiettivi ambientali. Questi traguardi sono stati quasi raggiunti.

- Oggi la Cina registra almeno 2000 Ong ambientali indipendenti e nel paese si contano oltre 200 gruppi universitari verdi. TRASFORMARE LE SOCIETA' MULTINAZIONALI

- Ad oggi le società transnazionali sono più di 69.000 e contano oltre 690.000 filiali estere.

- Nel 2004 gli investitori hanno rivolto alle corporations americane 327 contestazioni su tematiche sociali o ambientali, vale a dire il 22% in più rispetto all'anno precedente. Gli azionisti ne hanno poi ritirate 81 dopo che le società hanno accettato di affrontare le questioni sollevate, che andavano dal benessere degli animali al cambiamento climatico, ai finanziamenti politici e alle condizioni di lavoro.

Iride Baldo