In un mondo avvelenato da discorsi populisti, xenofobi e che alimentano la cultura dell’odio nei confronti dell’altro, i diritti umani si sgretolano, mentre la sorte dei più deboli è abbandonata alla mercé di politiche nazionaliste e xenofobe: è il quadro di un mondo a tinte fosche quello che emerge dal rapporto 2016-2017 di Amnesty International, presentato a Roma in contemporanea con le altre capitali mondiali.

Last year 36 countries sent refugees back to dangerous countries. It’s time to stand together against fear & hate. https://t.co/bsEl7zZ48Z pic.twitter.com/KWzI8zLKAG