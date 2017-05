Migranti, blitz della polizia in stazione Centrale a Milano: 52 portati in questura

Sono 52 i cittadini stranieri che sono stati portati in questura, per "controlli amministrativi presso l'ufficio immigrazione", al termine del blitz che la polizia di Stato ha effettuato, su disposizione del questore Marcello Cardona, nella serata del 2 maggio alla stazione Centrale di Milano. Un intervento, definito dalla questura "servizio straordinario di prevenzione e controllo" che ha provocato inevitabilmente dei problemi di ordine pubblico in zona, con accessi alla metropolitana e ai treni chiusi all'improvviso per evitare la fuga degli stranieri oggetto dei controlli, che erano in tutto 150, e per l'imponente mole di forze dell'ordine impiegata. Lo stesso sindaco di Milano Giuseppe Sala ha preso, in parte, le distanze dall'operazione: "Certamente un maggior controllo della stazione è necessario - ha detto il primo cittadino - però sull'operazione specifica siamo stati avvisati all'ultimo momento, quindi parlerò con il questore anche per capire i risultati che sono stati ottenuti. La stazione Centrale è un luogo delicato, è l'immagine della città e quindi va certamente bene che ci sia attenzione, dopodiché sarà utile che queste operazioni in futuro le facciamo in maniera concordata".

Alcuni hanno scoperto di aver ottenuto il permesso di soggiorno