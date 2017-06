La prima reazione dei mercati ai risultati delle elezioni parlamentari nel Regno Unito è arrivata fin dalla serata di giovedì. Al momento della pubblicazione delle prime proiezioni, attorno alle 21:30 ore locali, la sterlina britannica perdeva nettamente terreno rispetto sia all’euro che al dollaro. Quest’ultimo era scambiato con la valuta inglese attorno a 1,2950, poco prima dell’annuncio, e in pochi minuti si è scesi a 1,2704. Allo stesso modo, l’euro si è immediatamente rafforzato nei confronti della sterlina, passando da a 0,8650 fino a 0,8835 (il che equivale ad uno scarto del 2 per cento).

JUST IN: Sterling extends falls after UK election, trades down 2.3 percent at eight-week low https://t.co/mBcSeX2BgV pic.twitter.com/TCGor7sr4c