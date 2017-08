Stop ai sussidi alle fonti fossili, l’appello di Legambiente

La causa principale dei cambiamenti climatici è la combustione delle fonti di energia fossili e, nonostante le rinnovabili siano oggi un'alternativa concreta e sempre più conveniente, petrolio, carbone e gas continuano a beneficiare di sussidi. Legambiente, presente a Marrakech in occasione della ventiduesima conferenza internazionale sul clima (Cop 22), ha denunciato l'assurda situazione nel dossier Stop ai sussidi alle fonti fossili, realizzato insieme ai principali network ambientalisti di tutto il mondo. L'obiettivo è quello di chiedere di abolire i sussidi a queste fonti e di accelerare la decarbonizzazione delle economie, per ridurre le emissioni di CO2 di 750 milioni di tonnellate (5,8 per cento delle emissioni globali al 2020). In questo modo, si contribuirebbe al raggiungimento di metà dell'obiettivo climatico necessario a contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi centigradi.

Ogni anno in Italia 14,8 miliardi di euro in sussidi alle fossili

L'Italia è il paese del G7 che dà più sussidi alle fossili

L'Italia dovrebbe puntare su efficienza energetica e innovazione