Stop ai finti sacchetti eco

La sentenza- Gli shopper di plastica 'tradizionale' con l'aggiunta dell'additivo chimico denominato "Ecm" non posso essere pubblicizzati e venduti come biodegradabili e compostabili perché non rispettano le condizioni e i tempi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore. E' quanto afferma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il caso- Nel mercato italiano, nel corso del 2010, si stavano diffondendo sacchetti in plastica che, grazie all'aggiunta dell'Ecm Masterbatch Pellet, venivano presentati dall'azienda Italcom come biodegradabili e compostabili. La realtà era diametralmente opposta: i sacchetti in questione venivano quindi presentati sotto questa veste in modo del tutto ingannevole, inducendo in errore i Comuni italiani, gli esercizi commerciali e le catene della Grande distribuzione che si stavano adeguando all'entrata in vigore, il 1 gennaio 2011, del bando delle buste.

Le sanzioni- L'Autorità ha definito ingannevole la pubblicità di Italcom, Arcopolimeri e Ideal Plastik, vietandone l'ulteriore diffusione e prevedendo multe di 40mila euro per la prima azienda e 20mila per le altre due.

Il commento- Verificare cosa accade nell'ambiente di smaltimento e la tempistica di biodegradabilità. Così Andrea Di Stefano, responsabile affari istituzionali di Novamont (l'azienda di Novara che produce il Mater-bi una delle 'nuove plastiche' amiche dell'ambiente), ha commentato il pronunciamento dell'Autorità garante per la concorrenza sui bio-sacchetti che dal primo gennaio sostituiscono quelli di plastica. Secondo Di Stefano "il pronunciamento dell'Antitrust stabilisce che la biodegradabilità debba essere verificata nell'ambiente, in questo caso il compostaggio, in cui finisce il sacchetto e secondo una determinata tempistica", pari a una "disintegrazione del materiale almeno del 90% e in 180 giorni".

In particolare l'Ecm è un additivo che viene mixato all'1% del totale della "mescola con materie plastiche tradizionali". Ne deriva che la busta non era biodegradabile per il restante 99%. Secondo l'esperto di Novamont, infatti, "la biodegradabilità non era verificata sul prodotto finito", di conseguenza né sui tempi né sul comportamento in un ambiente di compostaggio e che pertanto era 'bio' solo nella parte addizionata.