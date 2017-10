Stop al “Cascada Chile Project”

La Boise Cascade Corporation, con sede nell'Idaho (Usa), è una delle più grandi compagnie importatrici di legname che vanta pessimi precedenti ambientali. In Cile ha già distrutto oltre il 30% delle foreste della Regione dei Laghi. Il suo sito web viene costantemente tenuto d'occhio dalle organizzazioni ambientaliste che vigilano sulle scellerate iniziative di deforestazione che la società americana intraprende in ogni angolo del mondo. Geo Austral, Defensores del Bosque cileno e Renace, le organizzazioni artefici del recente successo, avevano stimato che durante i vent'anni previsti dal progetto, sarebbero stati distrutti 100.000 ettari di foresta nativa. A difesa degli ecosistemi del sud del Cile minacciati dal progetto Cascada Chile, gli ecologisti hanno lanciato una massiccia e intensa campagna di informazione sensibilizzando in modo capillare le comunità della regione interessata sugli effetti sociali e le ricadute economiche cui sarebbero andate incontro. Anche il governo cileno coinvolto direttamente nel Cascada Chile Project ha dovuto fare marcia indietro. La regione dove sarebbe dovuto sorgere il Cascada Chile Project si trova a 660 miglia a sud di Santiago, vicino la città costiera di Puerto Montt. Le sue foreste temperate, circondate dal deserto di Atacama, a est dalla catena delle Ande e ad ovest dall'Oceano Pacifico, rappresentano un ecosistema unico sulla terra. Quasi il 90% delle piante e delle specie animali presenti in quest'area non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Il "pudu deer", il simpatico e tenerissimo cervo alto non più di 50 cm vive proprio qui. Anche se il progetto è stato cancellato, Boise Cascade resta uno dei più grandi importatori di legno cileno. Il timore degli ambientalisti è che la società americana abbia soltanto voluto ritardare di qualche anno i suoi interessi nella regione e che si stia riorganizzando. Intanto, la Boise Cascade continua a tagliare e a minacciare le altre foreste del mondo. Maurizio Torretti