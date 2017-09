Streets of the World, viaggio per le strade del mondo alla ricerca di ciò che ci unisce

In una società in cui l’alterità è costantemente alimentata (da certi politici e da certa cattiva stampa), caratterizzata da una crescente sfiducia verso l’altro, in cui lo straniero è sempre più spesso usato come capro espiatorio, il giornalista freelance Jeroen Swolfs prova ad offrirci un’altra prospettiva attraverso il libro fotografico Streets of the World. “Volevo cercare di mostrare un aspetto più positivo della vita quotidiana in tutto il mondo – ha spiegato - con particolare attenzione a ciò che ci unisce, alle cose buone di cui siamo capaci, alle cose che condividiamo come esseri umani”.

Tutto il mondo è paese

Sbatti il mostro in prima pagina

Banali momenti di felicità

Va dove ti porta l’obiettivo

L’essenza delle foto di Swolfs

La bomba che ha unito la gente

Orizzonte alla stessa altezza