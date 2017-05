Quanta foresta c’è al mondo? Più del previsto

La copertura boschiva del pianeta Terra potrebbe essere decisamente maggiore rispetto a quanto immaginato finora. A spiegarlo è stata un’equipe internazionale di ricercatori, che in uno studio pubblicato sulla rivista Science lo scorso 11 maggio ha recensito per la prima volta con grande precisione le foreste presenti in zone classificate come aride, ovvero quelle nelle quali ogni anno l’evaporazione è superiore alla quantità di precipitazioni.

Le “nuove” foreste dall’America Latina alla Siberia

Lo studio basato su immagini satellitari ad alta risoluzione