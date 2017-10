Dopo il Super Tuesday Clinton e Trump si preparano per lo scontro finale

Hillary Clinton e Donald Trump hanno consolidato il loro vantaggio nella corsa per diventare candidati presidenziali per il Partito democratico e il Partito repubblicano. Dodici stati e le Samoe americane hanno votato nella giornata del primo marzo, ovvero il Super Tuesday – il giorno delle primarie americane in cui viene assegnato il maggior numero di delegati. Clinton ha vinto in sette stati, Bernie Sanders in quattro. Nel campo avversario, anche Trump si è aggiudicato sette stati, seguito da Ted Cruz con tre e Marco Rubio con uno.

