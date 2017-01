Le foto surreali che mostrano la tempesta perfetta dei cambiamenti climatici nelle nostre vite

Una coppia di fotografi è andata a caccia di massicce e minacciose nuvole nere cariche di elettricità per documentare il mondo sconvolto dai cambiamenti climatici. Bejamin Von Wong e Kelly DeLay hanno fotografato lo svilupparsi di tempeste in sette regioni dello stato delle Grandi pianure, negli Stati Uniti occidentali, mettendo in scena immagini provocatorie che mostrano come i cambiamenti climatici non si curino affatto dei nostri capricci giornalieri. In primo piano appaiono azioni quotidiane, come andare in bagno o stirare, sullo sfondo invece incombono tempeste pronte a inghiottire qualsiasi cosa sul loro cammino. Il risultato è la serie fotografica Surreal stormchasing portraits.