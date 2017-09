Sviluppo umano e conservazione della biodiversità vanno di pari passo

Il benessere di uomini, animali e piante è connesso, lo afferma un nuovo studio intitolato “Proiezione degli indicatori globali di biodiversità negli scenari di sviluppo futuri”, pubblicato sulla rivista Conservation Letters e condotto da dieci istituzioni scientifiche, tra cui l'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), l’Università la Sapienza di Roma e BirdLife International. Lo studio valuta l’impatto dei futuri scenari dello sviluppo umano sulla conservazione dei carnivori terrestri e degli ungulati. La ricerca rivela che se l’uomo perpetuasse il suo attuale stile di vita aumenterebbero deforestazione ed emissioni inquinanti e una specie su quattro di carnivori e ungulati potrebbe estinguersi entro il 2050. “La crescente domanda globale di cibo, acqua ed energia può essere soddisfatta dall’aumento della produttività agricola e dall’ulteriore utilizzo di combustibili fossili e di altre risorse, questo ha un elevato costo ambientale”, ha dichiarato Thomas Brooks della Iucn e co-autore dello studio. “Lo studio dimostra per la prima volta che gli obiettivi di sviluppo dell’umanità e la conservazione della biodiversità non devono necessariamente entrare in competizione – ha spiegato Piero Visconti, ricercatore dell’Università la Sapienza di Roma e principale autore del documento. - Esiste uno scenario alternativo che può migliorare il benessere generale della popolazione mondiale e allo stesso tempo migliorare lo stato di salute della biodiversità”. Per ottenere tali obiettivi, secondo lo studio, sarebbe necessario ridurre il consumo di carne e la produzione di rifiuti. Queste azioni dovrebbero comportare una riduzione di perdita dell’habitat della fauna selvatica e delle emissioni di gas serra, diminuendo in tal modo il rischio di estinzione delle specie. Altre misure che consentirebbero di rendere il pianeta più vivibile per uomini e animali prevedono legislazioni ambientali progressiste che adottano provvedimenti quali la tassazione del carbone, il posizionamento strategico delle aree protette e l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili per aumentare i raccolti.