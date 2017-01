Symbola: 10 scatti di un’Italia che ripartirà dalla green economy

Tra crisi economiche, mutamenti climatici, conflitti internazionali e flussi migratori, il pianeta non vive certo momenti molto sereni. E l’Italia ha in più anche i propri, di problemi di affrontare. Eppure la fondazione Symbola, di cui è presidente Ermete Realacci, prova a farci vedere il lato buono delle cose: i punti di forza, su cui il nostro paese può contare per rilanciarsi in modo sostenibile e rapido, già da quest’anno: il settore manifatturiero, la green economy che rilancia le imprese, il primato nel fotovoltaico, la cultura, i progressi nell’economia circolare, l’agroalimentare e tanto altro. Dieci temi, dieci “selfie” come li chiama il dossier, che mostrano il lato di un’Italia che sa fare di necessità virtù.

Vincere in mezzo alla tempesta

Primi al mondo nel fotovoltaico

Valorizzare il territorio