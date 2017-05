Il matrimonio tra persone dello stesso sesso farà parte, nel prossimo futuro, dell’ordinamento di Taiwan. I giudici del Consiglio costituzionale della nazione asiatica hanno infatti preso una decisione storica, attesa da tempo dai difensori dei diritti gay dell’isola. Quest’ultima è diventata infatti il primo paese asiatico a legalizzare le nozze tra omosessuali.

