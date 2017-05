Trasparenza sulle tasse, i furbi avranno vita sempre più difficile

In un mondo in cui i capitali si spostano con pochi clic ed esistono enormi differenze nel trattamento fiscale che i vari Paesi riservano alle imprese, succede qualcosa che ormai è considerato quasi banale. Pur di massimizzare i profitti, alcune grandi multinazionali si giostrano tra uno Stato e l’altro, sfruttando i regimi più favorevoli. A livello puramente formale, nella stragrande maggioranza dei casi è tutto perfettamente legale. In pratica, però, si tratta di un danno enorme per le economie di interi Paesi. Ma dopo diversi scandali qualcosa inizia a muoversi. E anche il fondo sovrano più grande al mondo promette di fare la sua parte.

Cosa dice il documento di Norges sulle tasse

Una condotta fiscale appropriata, prudente e trasparente è un elemento chiave della responsabilità d’impresa. In linea con i principi sulla corporate governance stilati dal G20 e dall’Ocse, noi ci aspettiamo che i consigli di amministrazione prendano in considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder di rilievo. Le nostre aspettative in tema di tasse e trasparenza si basano su tre principi fondamentali. Il primo: le tasse dovrebbero essere pagate dove si genera il valore economico. Il secondo: gli accordi fiscali sono una responsabilità del consiglio di amministrazione. Terzo punto: un report pubblico, Stato per Stato, è un elemento chiave di una disclosure fiscale trasparente.

Eludere le tasse non è un vantaggio

Come funziona il fondo sovrano norvegese

Perché la decisione di Norges è così importante

Foto in apertura © Norges