Tav Torino-Lione, la Francia si prende “una pausa”

“Sulla linea ad alta velocità Torino-Lione ci prendiamo una pausa”. L’annuncio, a sorpresa, è arrivato dal ministro dei Trasporti della Francia, Elisabeth Borne, in un’intervista rilasciata al quotidiano ecologista Reporterre. Ciò non significa che il governo abbia deciso di abbandonare il progetto della Tav ma, per lo meno, implica una presa d’atto dei costi esorbitanti dello stesso.

Une sage décision ! Allouons les fonds au maintien du réseau ferré français et, ici, au tram-train https://t.co/4hI6b5X6lE #LyonTurin — Éric Piolle (@EricPiolle) 19 luglio 2017

La Tav Torino-Lione: un'opera da più di 26 miliardi di euro

Nella foto di copertina: una bandiera sventolata da militanti No Tav ©Dega180/Wikimedia Commoons