Tecnologie verdi al MotorShow

In questa edizione, che si terrà come ogni anno al polo fieristico di Bologna, a BolognaFiere, saranno davvero molte le novità per una mobilità sostenibile. Cinzia Lo Iodice, Marketing Communication Manager di Bosch, ha raccontato ai microfoni di LifeGate Radio quali sono le innovazioni "verdi" proposte dall'azienda per il settore auto. Quali sono gli obiettivi di Bosch in questo Motor Show? L'azienda è molto impegnata sia nella ricerca sia nell'innovazione su due campi: da un lato la protezione dell'ambiente, dall'altro la sicurezza dei veicoli. Gli obiettivi sono dunque produrre minori emissioni, contenere i consumi e ridurre sempre più il numero di incidenti. In particolare il nostro stand, quest'anno, è letteralmente verde: è stato ricreato un vero e proprio giardino, in cui raccontiamo ai visitatori cosa si può fare n concreto per migliorare l'ambiente. In questo modo ribadiamo il nostro impegno e promuoviamo i comportamenti di guida eco-compatibile. Bosch darà la possibilità, durante i giorni di manifestazione, di effettuare dei test Start/Stop. In cosa consistono e quanta CO2, in concreto, si riesce a risparmiare? Abbiamo una pista presso l'area 49 di circa 2.400 metri quadri e organizziamo ogni giorno un centinaio di prove. I visitatori potranno guidare, affiancati da un pilota, una Fiat 500 Pur-O2 lungo un percorso che ricrea un tragitto urbano, con tanto di semafori. Durante le brevi soste la macchina automaticamente si spegne, risparmiando quindi CO2, e poi toccando la frizione riparte. Questo consente di risparmiare fino all'8% di emissioni nei percorsi urbani. Ricordiamo che lo stand è a Impatto Zero®. Assolutamente sì. Abbiamo calcolato che le 320 tonnellate di CO2 che emetteremo (quasi 1000 barili di perolio) saranno compensate con la creazione di 100.000 metri quadri di aree verdi in Costa Rica. Insomma, cerchiamo, anche con questo, di ridurre il nostro impatto. Per info sulla manifestazione: www.motorshow.it Chiara Boracchi