In Tennessee si può rompere un finestrino per salvare il cane, lo dice la legge

Durante le afose giornate estive lasciare un cane chiuso in auto potrebbe voler dire condannarlo a morte. Parcheggiare all’ombra e lasciare il finestrino abbassato potrebbe non essere sufficiente. La temperatura all’interno della vettura è molto più alta che all'esterno, aumenta rapidamente e può arrivare a toccare i settanta gradi. In Italia usualmente a chi fosse testimone di un evento simile viene chiesto di contattare polizia o vigili urbani e sperare che arrivino in tempo, nonostante in certi casi la tempestività del soccorso sia determinante. In Tennessee, negli Stati Uniti, è invece possibile agire in maniera più radicale, l’obiettivo primario è salvare il cane. Una legge entrata in vigore lo scorso 1 luglio, infatti, consente al soccorritore di rompere il finestrino dell’auto per trarre in salvo l’animale.