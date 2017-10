Un green bond per spegnere la Terra dei fuochi e riportarla in vita

La proposta, inaspettata, è apparsa il 12 gennaio sul blog del giornalista Vitaliano D’Angerio sul Sole 24 Ore. I green bond servono per finanziare progetti ambientali e sono ormai uno strumento noto e consolidato sul mercato. In Italia i problemi ambientali da risolvere sono parecchi, e conclamati. La Campania, in particolare, ne vive sulla sua pelle uno drammatico: la Terra dei fuochi. Se così stanno le cose, perché non emettere un green bond per la sua bonifica?

L’esempio di Francia e Polonia

Quando un green bond è davvero “green”

Titoli di Stato green, Terra dei fuochi e un centro di ricerca per malattie oncologiche https://t.co/WEcZbfVFUU — Vitaliano D'Angerio (@vdangerio) 4 ottobre 2017

Avanza la proposta per la Terra dei fuochi

Terra dei fuochi, una ferita italiana

Immagine in evidenza: 2013, Antonio Ciufo