‘Terra Futura': Alleanza per il Clima

Alleanza del Clima è nata nel 1989, ha sede a Francoforte e coinvolge attualmente 1.200 comuni europei. Alla base di tutto il lavoro svolto dall'associazione sta la convinzione che tra cambiamenti climatici ed emissioni di CO2 ci sia un diretto collegamento e che i cambiamenti climatici possano togliere all'umanità le condizioni necessarie per una vita dignitosa. "Ci muoviamo su fronti diversi" dice Odelinde Albers, direttrice europea dell'Associazione. "Da un lato creiamo contatti con le popolazioni indigene delle foreste pluviali, dall'altra parte promuoviamo presso i comuni europei pratiche che portano a una diminuzione delle emissioni." Alleanza del clima è collegata con Agenda 21 locali, un'altra associazione internazionale nata 1992 dal vertice di Rio de Janeiro, che spinge i comuni europei a muoversi per migliorare le condizioni ambientali e sociali. "Uno dei pericoli più grossi per le foreste pluviali deriva dalle conseguenze che avranno le esplorazioni attualmente in corso da parte dell'industria del petrolio", racconta Albers, "noi cerchiamo di creare un dialogo tra le parti, cioè tra l'industria del petrolio, gli stati dell'Amazzonia e la coordinazione interregionale degli indigeni". Più le foreste pluviali vengono distrutte, più il clima cambia per tutti, con delle ripercussioni ancora più pesanti per le popolazioni indigene in quanto, oltre a incorrere in problemi legati al clima perdono anche il loro habitat. Alleanza per il clima prepara gli indigeni, con dei seminari specifici, a sostenere negoziazioni e discussioni con le multinazionali e l'industria, cerca di coinvolgerli nella discussione sul clima e sulla biodiversità. Fornisce assistenza e informazione nei conflitti sui diritti del suolo che saranno all'ordine del giorno all'avvicinarsi dell'estrazione del petrolio. Inoltre l'associazione cercherà di imporre un monitoraggio a lavori iniziati, "perché se lasciate libere le ditte adotteranno in Amazzonia dei comportamenti riguardo l'ambiente che in Europa non sarebbero permessi". In Europa l'associazione promuove molte azioni, tutte finalizzate a spingere i comuni verso comportamenti ecocompatibili volti a diminuire i gas serra, lavorando su nuovi modelli di mobilità, sugli investimenti per le varie energie verdi e sull'architettura sostenibile. Mettere in contatto tra di loro i comuni e i comuni con gli indigeni, trovare delle strategie che attirano, comunicare successi o modelli interessanti, indirizzare l'attenzione verso interessi ambientali e farsi portavoce di questi presso le autorità politiche fanno parte del lavoro. Un azione che va avanti da 10 anni consiste nello stimolare le scuole verso interventi strutturali per risparmiare energia, per esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici o lo sfruttamento delle possibilità che offre l'architettura passiva. Per attirare le scuole a fare questo passo, Alleanza per il clima si accorda con i comuni di dare metà della cifra risparmiata direttamente alla scuola. "Ciascuno di noi fa parte del problema e anche della soluzione," spiega Albers. Fanno parte di Alleanza del clima la provincia di Bolzano, Zurigo, Barcellona, Monaco, ma soprattutto piccole città e molti paesi, a volte di poche centinaia di abitanti. La città di Modena, per esempio, ha ricevuto il premio Climate Star 2002, un riconoscimento promosso da Alleanza per il clima per premiare le migliori attività degli enti locali per la protezione del clima. Rita Imwinkelried