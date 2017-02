Terremoto, scossa registrata in Umbria di magnitudo 3,9

Le scuole di ogni ordine e grado di Spoleto, in provincia di Perugia, e Terni sono state evacuate questa mattina, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3,9 delle ore 9:58 che ha avuto come epicentro l’Umbria, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Stessa cosa si è verificata anche a Ferentillo, piccolo centro della Valnerina ternana dove la scossa, di breve durata, è stata avvertita in modo intenso.

La foto in evidenza, d'archivio, del 31 ottobre 2016, è stata scattata a Perugia presidiata dai vigili del fuoco © Giuseppe Bellini/Getty Images