The war show, il film sulla guerra in Siria ci offre un nuovo sguardo

Una lente intima sulla guerra in Siria e allo stesso tempo uno sguardo più allargato. Un altro punto di vista. Il documentario The war show, che sta circolando in vari festival (tra i quali, in Italia, la Mostra del cinema di Venezia 2016 e Sguardi altrove 2017 di Milano) è una storia di amicizia, un road movie, ma anche una testimonianza storica unica. Filmando le vicende di un gruppo di giovani, liberi e appassionati, descrive la complessità di quanto è accaduto in Siria negli ultimi sei anni. Nell’intervista che segue il co-regista danese Andreas Daalsgard, specializzato nei film di denuncia, ci spiega che ha aiutato la collega siriana Obaidah Zytoon a selezionare un lunghissimo girato dopo che era fuggita in Turchia.

La gioventù annientata dalla guerra in Siria