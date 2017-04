Mattanza di delfini. Il documentario “rubato” che dovete vedere

Non manca nulla in The Cove. C'è l'azione e c'è la politica, c'è lo spionaggio e la corruzione e poi ci sono loro, i protagonisti ignari di questo film, i delfini. Un documentario di denuncia, moderno, schietto, che mette a nudo i limiti della nostra specie, che ancora oggi fatica a comprendere la grandiosità di questi mammiferi e che troppo spesso si nasconde dietro le tradizioni.