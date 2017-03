Titoli di Stato, investimenti sicuri… finché non arrivano i cambiamenti climatici

I titoli di Stato da sempre sono uno degli investimenti più comuni, sia per i semplici risparmiatori sia per le grandi banche, che li considerano un ottimo modo per garantirsi ritorni finanziari senza correre troppi rischi. Ma ha ancora senso pensarla così, mentre i cambiamenti climatici (e le misure per contrastarli) stanno rivoluzionando alle fondamenta i nostri sistemi economici? Se lo sono chiesto il Global Footprint Network and South Pole Group, che, dopo aver interpellato una serie di operatori del settore della finanza, hanno elaborato il report “Carbon disclosure and Climate Risk in Sovereign Bonds”.

Come funzionano i titoli di Stato e quanto valgono nel mondo

I rischi dovuti ai cambiamenti climatici

Carbon intensity, o costi di transizione

Conseguenze tangibili dei cambiamenti climatici

Impegno politico e trasparenza

Foto in apertura: Ian Forsyth/Getty Images