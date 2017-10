A Torino, la bottega dei prodotti delle carceri: belli, buoni e giusti

I dolciumi di Dolci Evasioni, le borse delle MaleFatte o ancora le magliette stampate di O’press. Basta una breve incursione nel concept store di Freedhome, una nuova bottega aperta in centro a Torino a fine ottobre 2016, per avere due conferme: in Italia c’è un gran talento per l’artigianato e un incredibile senso dell’umorismo… persino in prigione. Freedhome infatti non è un negozio come gli altri ma il primo spazio dedicato ai prodotti fabbricati dai detenuti delle carceri italiane.

Eccellenze artigiane che non ti aspetti

Gioco di squadra all’ombra della Mole

Lavoro nelle carceri: le cifre di un fenomeno poco conosciuto

Un obbligo costituzionale, un investimento in sicurezza