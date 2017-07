Tour di sostenibilità Ikea, i record di Gorizia e Padova

Tocca il Nord Est il tour di Ikea Italia per presentare i dieci anni di report di sostenibilità negozio per negozio. Questa settimana siamo stati a Padova e Gorizia, anzi, a Villesse per la precisione, al centro del Friuli, dove Ikea oltre che il negozio ha costruito l’intero centro commerciale che lo circonda. Quella dei centri commerciali di proprietà Ikea è una realtà in molti paesi; in Italia lo è solo a Roncadelle (Brescia) e Villesse (Gorizia), dove tra i clienti si sente già parlare sloveno. Dare ogni volta i numeri che misurano i risultati raggiunti da ogni negozio Ikea in termini di sostenibilità è un esercizio che rischia ben presto di sembrare ripetitivo. Anche a Gorizia ci sono i pannelli fotovoltaici sul tetto (sono 5.618) e la raccolta differenziata ha raggiunto l’86%. Per Ikea la raccolta differenziata, a forza di farla correttamente e di alzare man mano l’obiettivo da raggiungere (ora è del 90%), dall’essere un costo è diventato un (piccolo) ricavo. Significativo.

Arredare dove c’è bisogno: i progetti sociali di Ikea Gorizia

Quando i Led illuminano le vite dei rifugiati

Un viaggio in Angola

Ikea Padova, una poltrona per due

La colonnina più sfruttata d’Italia

Gli altri progetti di Ikea Padova

Quando 32 dipendenti Ikea si misero ad imbiancare

I giovani rifugiati in tirocinio in Ikea