Nahua in Amazzonia, quasi tutta la tribù peruviana è avvelenata dal mercurio

L’80 per cento degli indigeni della tribù Nahua che vive nell’Amazzonia peruviana è a rischio per l’intossicazione da mercurio. Secondo quanto denunciato dall'ong Survival International avrebbe anche già causato la morte di un bambino. I motivi per cui la maggior parte della comunità manifesta i sintomi dell’avvelenamento rimangono sconosciuti. Gli alti livelli di mercurio rilevati nell’area dovrebbero essere correlati all’espansione di Camisea gas, uno dei più grandi progetti energetici del paese. Di recente i membri della tribù, che vivono in isolamento volontario, sono entrati in contatto con i non nativi e hanno cominciato a soffrire di gravi problemi di salute tra cui infezioni respiratorie, anemia e insufficienza renale acuta.

Immagine di copertina: © Johan Wildhagen/Survival