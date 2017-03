Trump non è bastato a fermare la finanza responsabile, anzi

Si poteva pensare che l’elezione come presidente degli Stati Uniti di Donald Trump fosse un duro colpo per la finanza responsabile. La sua marcia indietro su una serie di questioni che vanno dalla transizione energetica al rispetto dell’Accordo di Parigi, passando per le armi, sembrano avere poco a che fare con una finanza che rispetta (e promuove) le istanze ambientali, sociali e di buon governo. In realtà, con uno scatto d’orgoglio, la sostenibilità va avanti e macina cifre sempre più importanti anche sui mercati finanziari.

L'avanzata dell'impact investing

I capitali privati compensano i tagli di Trump

Investimenti, un dollaro su cinque è sostenibile

Foto © Molly Riley-Pool/Getty Images