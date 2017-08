Trump forest, laddove dilaga l’ignoranza facciamo nascere una foresta

“Il presidente degli Stati Uniti non crede che i cambiamenti climatici siano causati dall’uomo. […] Vuole ignorare una delle minacce più gravi per la salute della vita sulla Terra. Così noi piantiamo una foresta per assorbire le emissioni di CO2 in eccesso che Trump ha in programma di rilasciare in atmosfera”.

“Cerca un’organizzazione che pianta alberi vicino a te e dona direttamente a loro. Fai una donazione nel nome di Donald Trump e inviaci la ricevuta”