Elezioni Usa, tweet (e silenzi) dal mondo nel giorno dell’elezione di Trump

Sole sulla Russia, nuvole sul Messico, clima variabile su tutto il pianeta. La sorprendente elezione di Donald Trump alla Casa Bianca suscita inevitabili reazioni a livello mondiale, veicolate sempre più dai social oltre che dalle comunicazioni ufficiali. Anche se, nel mondo delle comunicazioni istantanee, stamattina sono due blackout a farsi sentire, guarda caso proprio negli unici due paesi confinanti con gli States: il Canada, dal momento della vittoria di ufficiale di Trump, ha avuto a lungo il sito dedicato all’immigrazione offline. Il Messico, vittima di pesantissimi attacchi da parte del neopresidente in campagna elettorale, è uno dei pochissimi paesi a non aver commentato le elezioni, se non con il crollo del peso, la valuta nazionale: il presidente Enrique Peña Nieto ha immediato convocato una riunione d’emergenza. Solo nel pomeriggio italiano il presidente ha infine twittato: "Messico e Usa sono amici, soci e alleati che devono proseguire a collaborare per la competitività e lo sviluppo del Nordamerica". Con Messico e Canada gli Stati Uniti hanno in ballo, adesso, la ridiscussione del Nafta, l’accordo di libero scambio commerciale, oltre al tema dell’immigrazione.

México y EUA son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 9 novembre 2016

Festeggiano Russia, Israele e i leader populisti

I hand over the mantle to @RealDonaldTrump! Many congratulations. You have fought a brave campaign. pic.twitter.com/txD3RFMQ2l — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 9 novembre 2016

Félicitations au nouveau président des Etats-Unis Donald Trump et au peuple américain, libre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9 novembre 2016

I congratulate Donald Trump on being elected the 45th President of the United States of America. pic.twitter.com/mD2lIn6L2k — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 9 novembre 2016

La diffidenza dell'Europa

EU - #US ties are deeper than any change in politics. We'll continue to work together, rediscovering the strength of Europe — Federica Mogherini (@FedericaMog) 9 novembre 2016