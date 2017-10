Tutti i numeri del Festival del Film di Roma

1.100.000 mq di foresta. E' la portata dell'intervento di creazione e tutela di foresta in crescita in Bolivia e Madagascar che, grazie a Ricola, Impatto Zero® di LifeGate ha realizzato per compensare le emissioni di CO2 generate dal Festival Internazionale del Film di Roma 2013. 100.000 caramelle Ricola verranno distribuite nei 10 giorni del Festival 10.000 tisane Ricola degustate al Villaggio Festival 2620 i film visionati provenienti da 76 paesi: 1542 lunghi e 1078 corti; 71 lungometraggi; 11 mediometraggi e 18 film in concorso: 12 in prima mondiale, 5 in prima internazionale, 1 in prima nazionale Fuori concorso: 21 Gala, 9 in prima mondiale, 2 in prima internazionale; 2 in prima europea; 6 in prima nazionale; 1 prima Festival; 3 film in collaborazione con Alice nella città; 1 in prima internazionale; 1 in prima europea; 1 in prima nazionale; 3 eventi speciali; 2 in prima mondiale; 1 in prima nazionale Concorso CineMaxxi: 16 lungometraggi; 6 mediometraggi; 13 cortometraggi Prospettive DOC Italia: 7 documentari in concorso (in prima mondiale); 3 documentari fuori concorso (in prima mondiale) 6 ritratti di cinema 31 paesi partecipanti: Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Iran, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Messico, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Turchia 20 lungometraggi italiani nella selezione ufficiale 17 opere prime e seconde 7 sale cinematografiche per il pubblico del Festival