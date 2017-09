Tutti i numeri della green economy

Energia e agricoltura, edilizia e turismo, rifiuti e trasporti. Sono alcuni dei fronti verso cui imprese e governi si stanno muovendo per vincere la battaglia contro la recessione, per lo sviluppo di una forma di occupazione migliore. I dati dell'Unep e dell'Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo) disegnano un futuro credibile, in grado di portare i paesi occidentali fuori dalla crisi di un modello basato solo sul profitto e di aiutare i paesi che ancora non hanno raggiunto livelli di vita accettabili a farlo in un modo nuovo. Paesi emergenti come Cina, India, Brasile e Sudafrica hanno già avviato un processo che ha contribuito a far crescere gli investimenti globali nelle rinnovabili del 17 per cento nel 2011, portandoli a circa 257 miliardi di dollari. Ma sono i paesi del continente africano che hanno fatto il balzo più significativo. In Egitto, nonostante l'instabilità politica che ormai perdura da mesi, gli investimenti sono passati da 800 milioni di dollari a 1,3 miliardi nel giro di un anno, soprattutto grazie a eolico geotermico, mini-idroelettrico e biocarburanti. Stessa piacevole sorte è toccata al Kenya. Cifre a cui corrispondo 5 milioni di posti di lavoro già creati e a cui vanno aggiunti quelli messi sul tavolo dagli interventi di efficienza energetica, in fase di realizzazione soprattutto nei paesi occidentali. Tre milioni negli Stati Uniti, 300mila in Germania: "La sostenibilità ambientale non uccide posti di lavoro, ma al contrario può portare a una maggiore e migliore occupazione, riduzione della povertà e inclusione sociale", ha affermato Juan Somavia, direttore generale dell'Ilo. Ecco perché abbiamo voluto lasciare alla fine il dato più bello di tutti. Investendo 30 miliardi di dollari l'anno per bloccare la deforestazione nei paesi in via di sviluppo si potrebbe dare lavoro a 8 milioni di persone. Non c'è niente di più stimolante che impiegare tempo e risorse per una causa universale e a lungo termine. Ed esserne consapevoli.