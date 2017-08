Tutto a un euro (La notte dei musei 2014)

Domani sera, sabato 17 maggio, dalle ore 20.00 alle 24.00 non ci sono scuse: se è da un po' di tempo che non entrate in un museo o non andate a gustarvi una mostra, potrete rifarvi... al costo di un caffè! In occasione della Notte europea dei musei 2014, che coinvolge più di 30 Paesi, torna infatti anche la nostra notte dei musei, l'iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che apre musei e monumenti delle nostre città (sì, anche il Colosseo, che inizialmente doveva restare chiuso per la mancanza di personale a disposizione) alla cifra simbolica di 1 euro, appunto il costo di un caffè al bar o di un pezzo di pizza dal panettiere. Ecco il video promozionale prodotto dagli allievi del corso di cinematografia d’impresa della sede di Milano.