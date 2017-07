Tx Millennium, rivestimento contro gli inquinanti

Questo ecorivestimento è una malta premiscelata in polvere composta da un cemento fotocatalitico di colore chiaro, additivi speciali e polimeri sintetici. Il prodotto si è dimostrato efficace per la rimozione di inquinanti urbani tipo NOX, SOX e VOC (Pm10), scarichi industriali di sostanze chimiche aromatiche, pesticidi, riscaldamento domestico, ecc. Per effetto della azione fotocalitica del biossido di titanio in presenza di luce solare, gli inquinanti atmosferici, a contatto con le superfici su cui è applicato l'ecorivestimento vengono ossidati fino alla formazione di anidride carbonica, nitrati e solfati, con una reazione che non comporta consumo di materia e si può quindi considerare rinnovabile in modo pressoché indefinito. Prove sperimentali condotte presso laboratori di ricerca hanno mostrato che, dopo circa sessanta ore di esposizione a lampada riproducente lo spettro della luce solare, campioni di asfalto Tx Millennium sporcati con composti da estratto di cenere di tabacco di sigaretta hanno riacquistato il grado di bianco iniziale del campione. I primi test in ambito urbano sono già iniziati. Il Comune di Segrate (Mi) ha deciso di utilizzare per una delle sue arterie più trafficate questo cemento ecologico. L'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) ha monitorato i livelli degli agenti inquinanti nell'atmosfera, constatando una riduzione delle emissioni inquinanti del 15%. Lo stesso esperimento verrà condotto a Bergamo, dove l'amministrazione ha deciso di sperimentare il Tx Millennium per la realizzazione del manto stradale e parte dei marciapiedi di una storica via del centro (Borgo Palazzo: da piazza S. Anna a viale Pirovano). La sua applicazione non determina solo lo sviluppo di processi antiinquinanti ma anche autopulenti. Numerosi studi proverebbero infatti che il mix di cemento e biossido di titanio garantisce nel tempo il mantenimento del colore. Da un punto di vista architettonico si potrà ammirare da settembre la chiesa Dives in Misericordia dell'architetto Richard Meier e realizzata con questo cemento. Infatti lo scopo era preservare il biancore delle superfici, tratto distintivo del linguaggio di Meier. Venti città del Giappone hanno già fatto da laboratorio per analoghe sperimentazioni progettuali.

Tomaso Scotti